Kampfjets schützen Gipfeltreffen in Wien

Erst geht an den Ufern des Wiener Kaiserwassers von Montag bis Mittwoch die Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten über die Bühne, an der 145 hochrangige Politiker teilnehmen werden. Am Donnerstag steht die Bundeshauptstadt dann beim ersten globalen Anti-Terrorismus-Gipfel ganz im Zeichen der weltweiten Terrorbekämpfung.