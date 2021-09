„Ex“ beschimpft, Bekannten attackiert - verhaftet!

Ein 40-Jähriger ist am Samstag in Graz festgenommen worden, nachdem er zwei Mal vor dem Wohnhaus seiner Familie randaliert hatte. Er hatte seine Frau beschimpft und einen Bekannten attackiert. In Stainz bedrohte ebenfalls am Samstag ein 30-Jähriger seine vermeintliche Verlobte mit dem Umbringen.