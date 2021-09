Abgängiger Bergsteiger verbrachte Nacht unter Baum

Dieser 80-jährige Steirer muss wirklich ausgesprochen fit und hart im Nehmen sein! Er hatte seinen Sohn am Freitag informiert, dass er in Richtung Rennfeld zu einer Wanderung aufbrechen würde und das gemeinsame Haus in der Früh verlassen. Samstag um 6.30 Uhr bemerkte der Sohn, dass der Vater nicht zurück gekommen war. Voller Sorge alarmierte er die Polizei und erstattete Anzeige.