Tulln bietet Impfungen direkt in Schulen an

Angebot für Schüler ab 12 Jahren

In Tulln will Bürgermeister Peter Eisenschenk das nach Möglichkeiten verhindern. In allen Schulen in der Stadt mit Mädchen und Buben ab zwölf Jahren werden daher Corona-Impfungen angeboten. „Kinder und Jugendliche sind wichtige Faktoren im Infektionsgeschehen“, heißt es. Bereits in der ersten Unterrichtswoche wird es an den Schulen – an der Aktion beteiligen sich Gymnasium, Handelsschule und -akademie, die drei Mittelschulen, das Poly sowie die Sonderschule – Info-Termine geben, in der folgenden Woche werden Schulärzte die Impfungen anbieten. Eisenschenk: „Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und kostenlos.“