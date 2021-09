Würziger Einsatz für Tochter sogar vor TV-Kameras

Er hat in Bad Goisern eine Gewürzmanufaktur gegründet, um für seine blinde Tochter Elaine eine Zukunft aufzubauen. Nun buhlt Marcel Ksoll um die Gunst von Investoren. Am Dienstag, 7. September, ist er mit „Cook & Grill“ in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ mit dabei.