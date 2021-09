Gegen Quarantäne verstoßen: Suche nach Asylwerbern

Zwei Cluster in Asylzentren

Weiterhin befinden sich in Niederösterreich die größten Corona-Cluster in Erstaufnahmestellen. 53 Infektionen (minus sieben Fälle) gab es mit Stand Freitag im Asylzentrum Traiskirchen. Unverändert blieb die Zahl der Fälle im Erstaufnahmezentrum Schwechat mit 24, wie es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hieß.