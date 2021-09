Entsorgung eines Problemstoffs wurde zur Odyssee

„Zerkleinert in den Restmüll“

Nach 35 Kilometern und 90 Minuten fuhr er mit den Platten wieder nach Hause. Was ihn noch mehr überraschte: „Sowohl beim Entsorger als auch im Rathaus wurde mir geraten, die Platten einfach zerkleinert in den Restmüll zu geben. So koste es nichts.“ Befolgen werde er den Tipp nicht, die XPS-Platten lagern daher vorerst auf dem Grundstück seiner Tochter.