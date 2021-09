Reformpläne: Ideen für bessere Job-Vermittlung

Österreich im Vergleich relativ großzügig

Doch wenn man über einen längeren Zeitraum ohne Arbeit ist, zeigt sich Vater Staat in Österreich relativ großzügig. Denn die Notstandshilfe (51 Prozent von netto) ist kaum geringer und wird in der Praxis auf Dauer gewährt, während es z.B. nach zwei Jahren (siehe Grafik) in den meisten OECD-Staaten deutlich weniger oder in einigen gar nichts mehr gibt. Man kann bei uns aber auch auf deutlich mehr als 55 Prozent kommen: Es gibt Familienzuschläge, die Bundesländer gewähren Wohnbeihilfen. Und man darf bis 475 Euro im Monat dazuverdienen, ohne dass die Sozialleistungen gekürzt werden.