Djokovic hadert auf dem Weg zum Grand Slam mit Fan

Auf dem Weg zu seinem möglichen vierten Major-Triumph 2021 hat Tennisstar Novak Djokovic am Donnerstag bei den US Open in New York in der zweiten Runde den Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:2,6:3,6:2 besiegt. Im Arthur-Ashe-Stadion zeigte der Serbe eine gute Leistung, ärgerte sich aber sich über einen Fan, der ihn ständig zu stören versuchte, auch mit dem Stuhlschiedsrichter sprach er über das Benehmen des Zuschauers.