Wetter bleibt sonnig und spätsommerlich warm

Sonnenschein prägt den Wettercharakter in ganz Österreich am Samstag, Frühnebelfelder sind nur vereinzelt anzutreffen. Am Nachmittag bilden sich über einigen Alpengipfeln im Westen und Südwesten etwas mehr Quellwolken als zuletzt, in den meisten Fällen bleibt es aber weiter trocken und auch der Wind weht generell nur schwach. Aus sieben bis 13 Grad am Morgen werden im Tagesverlauf erneut 21 bis 26 Grad.