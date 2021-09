Diskus: Marinkovic in Regen-Wettkampf Fünfter

Diskuswerfer Bil Marinkovic hat am Donnerstag bei den Paralympics in Tokio Rang fünf belegt. Der 48-Jährige kam in der Klasse F11 auf 33,45 m, auf Bronze fehlten ihm gut sechs Meter. Para-Kanute Markus „Mendy“ Swoboda zog im 200-m-Sprint der Klasse KL2 als Fünfter eines Heats in das für Freitag angesetzte Semifinale ein. Die Schwimmer Andreas Ernhofer und Janina Falk wurden über 50 m Kraul bzw. 100 m Rücken 15. bzw. 14., das Mixed-Team der Handbiker kam nicht in die Wertung.