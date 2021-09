So geht Österreich in die Partie gegen Moldau

Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt das erste Länderspiel nach der EM ohne David Alaba. Der Star von Real Madrid sitzt am Mittwochabend (Spielbeginn 20.45 Uhr/live im krone.at-Liveticker) in der WM-Qualifikation auswärts gegen die Republik Moldau vorerst nur auf der Ersatzbank. Den 29-Jährigen hatten laut ÖFB-Angaben am Vortag beim Abschlusstraining in Chisinau leichte muskuläre Probleme geplagt.