Über die Malta Hochalmstraße zur Kölnbreinsperre

Das kleine, im alpenländischen Stil gebaute Mauthäuschen am Beginn der kurvenreichen Straße macht bereits Lust auf ein alpines Erlebnis ohne große Anstrengung. Die Maut ist entrichtet, und dann beginnt das Abenteuer. Eindrucksvolle Wasserfälle säumen den Weg, Die Straße wird immer steiler, mein Diesel fängt zu fauchen an. Kehre um Kehre - rauf in luftige Höhen. Dann ist schon wieder Stopp. Eine Ampel hindert uns an der Weiterfahrt. Hier wird die alpine Straße einspurig. Doch die Wartezeit wird durch den Maralmwasserfall versüßt.