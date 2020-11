Injizierbare HIV-Medikamente als neue Chance

Seit Mitte der 1990er-Jahre stehen hochwirksame antiretrovirale Medikamente bzw. Wirkstoffkombinationen zur Verfügung. Doch sie müssen täglich oral eingenommen werden, um die HIV-Viruslast im Körper am besten unter die Nachweisgrenze zu drücken und so die Schädigung des Immunsystems zu verhindern, so UNAIDS, das Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids. Das stellt - nicht nur in vielen ärmeren Regionen der Welt mit fragilem oder nicht existierendem Gesundheitssystem - eine Herausforderung dar.