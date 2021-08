Schüsse in Salzburg: Ehepaar tot, Sohn im Spital

In einem Einfamilienhaus in Maishofen im Salzburger Pinzgau ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 81-Jährigen, seiner Ehefrau (71) und deren Sohn gekommen. Plötzlich fielen Schüsse. Die Eltern kamen ums Leben - die Frau starb noch vor Ort, der Mann am Weg ins Krankenhaus Zell am See. Der Sohn erlitt Schussverletzungen.