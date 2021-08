Rückkehr der Bankomat-Bande: Zwei Geräte gesprengt

Geldkassa hielt stand

Nun schlug eine Bande gleich doppelt in Wien-Donaustadt zu. Im Visier hatten die Täter zwei Geräte, die in Supermärkte in der Breitenleer Straße bzw. Esslinger Hauptstraße integriert sind. Bei dem Coup in der Nacht auf Samstag wurde das Gerät völlig zerstört, die Geldkassa hielt der Detonation aber stand - die Täter mussten ohne Beute fliehen. Ob Sonntagfrüh Bargeld erbeutet wurde, ist noch unklar.