Linzer kriegen endlich ihre Eisenbahnbrücke zurück

Eisstoß gefährdete Brückenarbeiten

Ein nostalgischer Rückblick: Auch Ende des 19. Jahrhunderts hatte man mit Problemen bei der Brückenerrichtung zu kämpfen. Hochwasser setzte 1897 und 1899 dem Bau schwer zu und zerstörte mühsam errichtete Holzkonstruktionen. 1900 gefährdete dann ein 40 Kilometer langer Eisstoß die Arbeiten. Damit das frische Mauerwerk nicht in der klirrenden Kälte zerbrach, wurde es mit Koksöfen erwärmt. Am 14. November 1900 wurde die „Neue Donaubrücke Linz“ nach drei Jahren harter Bauzeit in Betrieb genommen.