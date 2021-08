Gastro-Projekt von Eselböck auf der langen Bank

Bevölkerung einbinden

Auf Nachfrage erklärt Eselböck, weiter Interesse an der Verwirklichung seines Lokals zu haben - trotz Frust, jetzt wieder am Anfang zu stehen. Voraussetzung sei aber, dass dieses Mal die Stadtgemeinde die Bevölkerung von Anfang an einbezieht, so der Top-Gastronom. Fix ist damit aber noch lange nichts: Für Eselböck ist der Standort Rust nicht in Stein gemeißelt, Stagl wiederum kann sich vorstellen, das Projekt auch mit einem anderen Partner umzusetzen.