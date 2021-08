Betrüger treiben böses Spiel: Immobilien im Visier

Sie nennt sich Dr. Amira Jamal und lebt in Afghanistan. So beginnen derzeit gehäuft Nachrichten, die die Inserenten von Wohnungen und Häusern im Internet bekommen. Die angebliche Interessentin für den Immobilienankauf behauptet, freiwillige Ärztin, ausgerechnet für das Rote Kreuz, zu sein. Als Frau und Medizinerin sei ihr Leben akut in Gefahr, weshalb sie nach Österreich fliehen wolle. Die Betrüger ziehen mit ihrer Heuchelei alle Register. Denn weiters erzählt die falsche Ärztin, dass ihre Familie getötet wurde, sie alleine ist, alle Banken zusammengebrochen sind.