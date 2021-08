Kälber litten, aber Landwirt rief keinen Tierarzt

Ein Bauer, der sich wenig um seine Tiere scherte, erntete früher vielleicht böse Blicke im Dorf. Strafrechtliche Konsequenzen waren die Ausnahme. Das hat sich geändert und der Tierquälerei-Prozess gegen einen Tiroler Landwirt (63) war am Freitag einer von vielen in jüngster Zeit am Landesgericht. Es ging um die Versorgung leidender Kälber.