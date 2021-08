OÖ-Derby LIVE ab 17 Uhr: SV Ried gegen LASK

In Ried steigt am Sonntag das erste oberösterreichische Derby in der Fußball-Bundesliga seit vier Jahren mit Zuschauern. Nicht nur deshalb fiebern die Gastgeber dem Kräftemessen mit dem LASK entgegen, wie Trainer Andreas Heraf berichtete. „Die Emotion ist extrem hoch, das merke ich im Umfeld. Ich hoffe, dass der Funke überspringt und wir um jeden Meter fighten“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!