LIVE ab 17 Uhr: Hartberg gegen Red Bull Salzburg

Bei Salzburg dreht sich derzeit klarerweise viel um die Champions League, in der man am Donnerstagabend in eine Gruppe mit Frankreichs Meister OSC Lille, dem spanischen Spitzenteam FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg gelost wurde. Am Mittwoch wurde mit einem 2:1-Sieg bei Bröndby IF die dritte Teilnahme in Folge fixiert. Coach Jaissle geht nicht davon aus, dass die Rückbesinnung auf die Bundesliga problematisch sein könnte. „Den Fokus auf Hartberg zu legen, ist überhaupt nicht schwer, das ist der Ligaalltag“, sagte der Deutsche.