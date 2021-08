LIVE ab 17 Uhr: Kann Admira den SK Sturm ärgern?

Vor dem heutigen Auswärtsspiel gegen die Admira surft der SK Sturm Graz auf der Erfolgswelle. In der Fußball-Bundesliga ist Rang zwei mit drei Punkten Vorsprung auf Rapid abgesichert, dazu gelang am Donnerstag gegen Mura der souveräne Aufstieg in die Europa-League-Gruppenphase, wo es gegen AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad geht. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!