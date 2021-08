Bottas mit Bestzeit ++ Schrecksekunde für Hamilton

Valtteri Bottas hat im ersten Training nach der vierwöchigen Formel-1-Sommerpause die zweite Saisonhälfte mit einer Bestzeit eröffnet. Der bei Mercedes auf dem Schleuderstuhl sitzende Finne war am Freitag in Spa-Francorchamps Schnellster, 16 Hundertstel vor Max Verstappen, an dessen Red Bull allerdings harte Reifen montiert waren. Dritter war Pierre Gasly im Alpha Tauri.