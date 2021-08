Tinder-Hochstapler entlockte Frauen Tausende Euro

Er ist viel in den Bergen unterwegs, reist nach Südtirol, in die Schweiz, nach Kroatien - und teilt Fotos von diesen Erlebnissen auf der Social-Media-Plattform Instagram, wo ihm Tausende Nutzer folgen. Abenteuerlich und spannend wirkt sein Leben. Hinter der schönen Fassade sieht es aber anders aus. „Eine ordentliche Vorstrafenlatte“, bringt es Richter Andreas Lenz auf den Punkt - 14 an der Zahl, meistens wegen Betrugs. Der selbsternannte Social-Media-Berater sitzt zudem auf einem gewaltigen Schuldenberg, hat einen Drogenentzug hinter sich und ist für seinen Sohn (5) unterhaltspflichtig.