Mädchen (7) missbraucht: Bursch (16) angeklagt

Als der Vater nachschauen ging, sah er seine Tochter und den Jugendlichen, der sich gerade die Hose hochzog. Der Mann stellte den Burschen zur Rede, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Dabei stürzte der Vater so unglücklich zu Boden, dass er bewusstlos liegen blieb, und ins Spital gebracht werden musste. Seine Tochter vertraute ihm später an, was im Keller passiert war.