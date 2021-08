Steirische Geschichte: Die starken Klauberfrauen

Die zwölf Sortieranlagen sind ein fast vergessener Teil der Erzberg-Geschichte, den Karin Hojak-Talaber in ihrem Buch „Rund um den Erzberg - die beeindruckende Geschichte der Klauberfrauen“ aufgearbeitet hat. Das Interesse der Eisenerzerin kommt nicht von ungefähr, Teile ihrer Familie sind bereits in fünfter Generation am Erzberg tätig, und ihre eigene Großmutter war eine jener Klauberinnen, die in grober Arbeitsmontur die körperlich schwere Arbeit in den Sortieranlagen verrichtet haben. Nicht zufällig beginnt sie ihr Buch mit den Worten: „Alles begann am Küchentisch meiner Großmutter. Mit ihren Erzählungen über die Klauberinnen am Erzberg öffnete sie für mich ein Fenster in eine altvordere, längst vergangene Welt...“