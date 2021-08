ÖVP mit Plänen für Seniorenzentrum in Harbach

Ab 2023 soll gebaut werden

„Der gesamte Stadtteil in Urfahr würde davon profitieren. Wir sollten nach der Wahl in die Verhandlungen gehen, damit ab 2023 gebaut werden kann“, strotzt der VP-Stadtvize vor Tatendrang. Neu an den Plänen ist der Standort, denn SP-Stadtchef Klaus Luger und Vize Karin Hörzing hatten in den vergangenen Jahren bereits mehrmals über die zu erwartende Nachfrage nach Heimplätzen in Linz berichtet. Gestützt auf Zahlen der Stadtforschung kam man 2019 zu dem Schluss, dass bis 2022 die Entscheidung für bis zu drei neue Seniorenzentren in Linz – Wunschstandorte: in Urfahr, im Süden und in der Innenstadt – fallen müsse.