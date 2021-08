Im Wald von Gotschuchen findet man das Mini-Cern

Schon von außen macht das Expi etwas her - wenngleich die Marskuppel daneben derzeit nicht besucht werden kann, sondern als Corona-Testzentrum dient. Sei’s drum. In der Hauptanlage in dem Labor im Rosental sind Dutzende spannende Experimentier-Stationen aufgebaut, durch die veranschaulicht wird, wie und warum unsere Welt so ist, wie sie eben ist: Der Doppelspaltversuch etwa, in der Schulzeit einst so sperrig, ist hier faszinierend, weil er deutlich macht, warum Licht aus Teilchen und Wellen besteht und was es bedeutet.