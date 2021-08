Neuer ÖHB-Präsident Plazer hat große Ziele!

Doch mit der Qualifikation alleine gibt sich Plazer nicht zufrieden: „Unser Ziel ist nicht nur, eine Teilnahme an einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft zu erreichen, sondern uns in diesen Bewerben besser zu platzieren.“ Konkret erhofft er sich Abschneiden im oberen Drittel oder Viertel, um in Zukunft auch bei Auslosungen und anderen internationalen Bewerben Vorteile zu haben.