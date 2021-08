Hasspostings treffen Mädchen härter als Burschen

Am häufigsten werden Jugendliche im Internet der Studie zufolge aufgrund ihres Aussehens beleidigt, was vor allem die Mädchen berichteten (81 Prozent). Die Befragten beobachten aber auch Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, Herkunft und Hautfarbe. Fast alle der Befragten (94 Prozent) gaben an, anonyme Hasskommentare als feige zu empfinden.