Kampagne gegen Mobbing im Netz

Für Soziallandesrätin Doris Kampus ist „Mobbing ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich durch alle Lebensbereiche und Gesellschaftsschichten zieht. In der Steiermark macht jedes fünfte Kind und jede/r fünfte Jugendliche eine Mobbing-Erfahrung. Jedes Kind, das erfahren muss, was es heißt immer und immer wieder beleidigt verspottet und verletzt zu werden, ist eines zu viel.“ Über Video aus Wien zugeschaltet brachte EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji (Bild unten) sich ein: „Mobbing gibt es in jedem Alter, aber es ist unabdingbar, dass schon in der Schule Aufklärungsarbeit über die Folgen geleistet wird - genau deshalb ist auch ‚#KeinPlatzFürHate’ eine sehr wichtige Kampagne. Die Schulzeit ist für die Entwicklung unserer Persönlichkeit ausschlaggebend, wenn hier nicht sensibilisiert wird, dann zieht sich Mobbing bis ins Arbeitsleben hinein - so wie ich das in so vielen Firmen sehe.“