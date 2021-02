Cybermobbing ist nicht grundlos verboten

Bei allem, was in der Bevölkerung über das Bundesheer bekannt ist, ist es befremdlich, dass Videos einer pandemiebedingt verbotenen Abschlussfeier das Widerlichste sein sollen, was in mehreren Jahrzehnten in einer Kaserne in Österreich vorgefallen ist. Die Dramatisierung der Videos in den sozialen Medien hat den Bildern der Feier überhaupt erst zu ihrer Bekanntheit verholfen. Und kaum jemand hat sich Gedanken darüber gemacht, wie beschämend es für die Betroffenen ist, in einer solchen Weise öffentlich - und letztlich auch von einigen Medien - bloßgestellt zu werden. (Anm. der Redaktion: Die „Krone“ hat bewusst davon abgesehen, die Videos zu zeigen.)