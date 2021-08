Österreich besiegt mit Rossi-Debüt-Tor Italien 4:1

Österreichs Eishockey-Nationalteam geht mit Selbstvertrauen in den Kampf um die Olympia-Teilnahme! Einen Tag nach dem 7:5 gegen Ungarn besiegte die ÖEHV-Auswahl am Sonntag in Wien auch Italien. Beim 4:1-Erfolg drehten Sturm-Talent Marco Rossi mit seinem ersten Länderspiel-Tor (10.), Raphael Herburger (34.) und Lukas Haudum (56.) jeweils im Powerplay die Partie nach frühem Rückstand. Patrick Spannring fixierte mit einem Schuss ins leere Tor (59.) den Endstand.