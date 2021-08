Box-Star Pacquiao kommt zurück und verliert klar

Der philippinische Boxer Manny Pacquiao hat seinen womöglich letzten Kampf als Profi verloren. Der 42-jährige Ex-Weltmeister in acht verschiedenen Gewichtsklassen unterlag am Samstagabend (Ortszeit) in Las Vegas dem Kubaner Yordenis Ugas nach Punkten im Kampf um den Super-WM-Gürtel im Weltergewicht nach der Version der WBA.