Massenschlägerei in Seefeld fordert acht Verletzte

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei ungarischen Familien am Samstagabend in Seefeld in Tirol: Alles in allem dürften sich 15 Personen in die Haare geraten sein. Unter anderem sollen auch Messer, Pfefferspray und Holzprügel im Spiel gewesen sein. Laut Polizei gab es zumindest acht Verletzte.