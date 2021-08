Prügelopfer: „Es war ihnen egal, ob ich sterbe“

„Ich habe nach meinem Technikstudium stets fleißig gearbeitet, lange einen eigenen Betrieb geleitet.“ Seit einigen Jahren ist der 57-Jährige Geschäftsführer eines großen österreichischen Unternehmens mit Niederlassungen in halb Europa. „Ich will nicht“, sagt er, „dass der Name der Firma veröffentlicht wird, genauso wenig wie mein eigener. Nennen Sie mich also bitte Andreas G.“