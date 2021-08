Pensionist betrieb lukratives Geschäft mit Waffen

Lukrativ war das Geschäft allemal: Seit dem Jahr 2015 hatte der Pensionist in der Slowakei Schusswaffen gekauft, diese modifiziert und danach ins Ausland, vor allem nach Deutschland, aber auch in die Niederlande, weiterverkauft. Wie die Ermittlungen des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ergaben, brachte er 70 Faustfeuerwaffen diverser Marken an den Mann. Der Gewinn: ein Betrag im sechsstelligen Euro-Bereich.