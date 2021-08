T-Mobile USA gehackt: Millionen Kunden betroffen

T-Mobile US hatte nach Berichten über einen mutmaßlichen Hackerangriff Ermittlungen eingeleitet. Zuvor wurde eine Nachricht in einem Online-Forum gepostet, wonach die persönlichen Daten von mehr als 100 Millionen Nutzern ergattert wurden. Darüber wiederum berichtete die Online-Plattform Vice Motherboard. T-Mobile US hat nach eigenen Angaben etwas mehr als 100 Millionen Kunden.