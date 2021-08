Tiere als Hürden für Großprojekte

Uhu gegen Garage im Berg

Wenn ein Berg ausgehöhlt werden soll, rechnet man nicht mit gefährdeten Tierarten, auf die Rücksicht genommen werden muss. Falsch. Im Falle des Ausbaus der Mönchsberggarage im Herzen der Stadt Salzburg gibt es sogar eine Vielzahl von Lebewesen, auf die die Projektbetreiber Rücksicht nehmen müssen. So auch ein Uhu. Der Bubo bubo - so der wissenschaftliche Name des Vogels - brütet in der Innenstadt in drei Revieren. Allerdings nicht beim Krauthügel, über den die Baustellenzufahrt führen wird, sondern auf der anderen Seite des Mönchsbergs über dem Friedhof St. Peter. Tierschützer sehen den Krauthügel aber als Jagdrevier des Uhus an. Die europäische Vogelschutzrichtlinie legt fest, dass die Tiere weder getötet noch gestört und auch nicht in ihrer Fortpflanzung beeinträchtigt werden dürfen.