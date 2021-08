Pfui Kohle? Da lacht ganz China

Fühlt sich gut an? Fein. Nur: Die Realität ist ganz anders. Das mit Österreich stimmt schon, aber die Welt dreht sich nicht nach unseren frommen Wünschen. In fünf asiatischen Ländern sind derzeit mehr als 600 neue Kohlekraftwerke in Bau: 368 in China, 109 in Indonesien, 92 in Indien, 41 in Vietnam und 14 in Japan. Wohlgemerkt: Das sind neue Kohlekraftwerke, die da gebaut werden und vermutlich viele Jahrzehnte in Betrieb sein werden, weltweit sind 1380 neue Kohlekraftwerke in Planung.