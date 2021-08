Sophia Thomalla findet nur schwer einen Mann

Erst wenige Wochen ist es her, dass Sophia Thomalla sich von ihrem Ex Loris Karius getrennt hat. Doch anstatt ihr neues Leben als Single zu genießen, wünscht sie sich, bald wieder eine neue Liebe zu treffen. Doch warum sich die Suche nach „Mr. Right“ gar nicht so einfach gestaltet, wie man denken könnte, das verriet die 31-Jährige jetzt Laura Karasek im gemeinsamen Podcast „Künstliche Intelligenz“.