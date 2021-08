Musste Spa-Chefin sterben, weil sie Frau liebte?

Erschütternd, was da aus Belgien an neuen Details über den Mord an der Chefin der Formel-1-Strecke von Spa-Francorchamps bekannt wird: Immer mehr scheint es darauf hinauszulaufen, dass Nathalie Maillet von ihrem Ehemann Franz D. erschossen worden ist, weil sie eine andere Frau geliebt hat! Diese andere Frau, offenbar die Anwältin und Universitätsprofessorin Ann Lawrence D., war denn auch das zweite Opfer des Mörders …