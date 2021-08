Skandal um 3-G-Bänder: Zwei Mitarbeiter entlassen

Eine Mitarbeiterin einer Security-Firma hat am Samstagabend in Klagenfurt Zutrittsbänder, die zu Besuchen der Nachtgastronomie berechtigen, gegen Bezahlung abgegeben. Laut Medienberichten verlangte sie statt Nachweisen für die 3-G-Regelung Geld für die Bänder, die in einem Container in der Innenstadt abgegeben werden. Nach Bekanntwerden der Vorfälle wurde sie fristlos entlassen, inzwischen ist auch ein weiterer Mitarbeiter der Firma seinen Job los.