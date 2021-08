Wien bietet Aufnahme von gefährdeten Afghanen an

Am Montag mehrten sich aufgrund der endgültig eskalierten Situation in Afghanistan die moralischen Appelle, nicht nur Abschiebungen auszusetzen, sondern auch Menschen aus der Region aufzunehmen. Neben diversen Grünen-Politikern forderte dies auch der Wiener Stadtchef Michael Ludwig (ISPÖ). Er bot nun die Aufnahme gefährdeter Afghanen an.