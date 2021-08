78-Jährige nach Attacke auf Nachbarin angeklagt

23. April, in einer Wohn-Siedlung in Salzburg: Der aufgehängte Teppich der Nachbarin tropfte herunter - zur Wohnung der 78-Jährigen. Es war der Ausgangspunkt des Strafprozesses am Montag: „Sie hat bei mir Sturm geläutet. Als ich aufgemacht habe, hat sie die Tür mit beiden Händen aufgestoßen. Ich war schockiert. Plötzlich hat sie mich an den Haaren gepackt, sie hat noch fester gezogen und fünfmal gesagt, ich bringe dich um“, erzählte das mutmaßliche Opfer - Nachbarin und selbst Seniorin (73). Durch die Attacke sei sie gestürzt, und habe am Boden liegend sogar Fußtritte abbekommen. Fotos der Prellungen zeigte die Richterin vor.