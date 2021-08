Erster Todesfall in Salzburg nach vier Wochen

In Salzburg wurden seit Beginn der Pandemie 50.808 Personen positiv auf Covid-19 getestet, das sind um 163 mehr seit der letzten Meldung am vergangenen Freitag. Die Zahl der aktiv infizierten Personen im Bundesland betrug am Montag laut EMS 676 (plus 71). Die stärkste Zunahme im Vergleich zur letzten Meldung wurde in der Stadt Salzburg mit plus 41 registriert, gefolgt vom Pinzgau (plus 22) und dem Flachgau (plus 10). Laut Landesstatistik betrug die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand von Montag, 8.30 Uhr, 84,4.