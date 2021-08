LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien - Austria Klagenfurt

Befreiungsschlag oder prolongierter Fehlstart: Im Duell unter Namensvettern will die Wiener Austria den ersten Saisonsieg holen und damit im vierten Versuch das schaffen, was der Klagenfurter Austria in der Vorwoche schon gelungen ist! Manfred Schmid sieht seine Wiener Veilchen unter Ergebnisdruck, betonte aber am Freitag gleichsam: „Wir werden ruhig bleiben und nicht die Nerven verlieren.“ Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!