LIVE ab 17 Uhr: Admira gegen Red Bull Salzburg

Drei Spiele, drei Siege, 11:2 Tore. Red Bull Salzburg ist mit der gewohnten Dominanz in die neue Saison unter Matthias Jaissle gestartet. Bevor gegen Dänemarks Meister Bröndby am Dienstagabend im Play-off der Qualifikation zur Champions League das nächste große Ziel angegangen wird, wartet auf die „Roten Bullen“ noch die Reise vor die Tore Wiens. Die Admira will dem Serienmeister am Samstag (17 Uhr) Paroli bieten. Maria Enzersdorf war zuletzt kein guter Boden für Salzburg. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.