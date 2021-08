LIVE ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen WSG Tirol

Der 48-Jährige erwartet „ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten.“ Das hatte in der vergangenen Saison zu torreichen Duellen geführt, in den vier Partien klingelte es insgesamt 19 Mal. Zwei Siege - bei einer Niederlage und einem Unentschieden - trug die WSG davon. Daran will man anknüpfen, denn die Tiroler warten nun schon fünf Monate lang auf einen Auswärtserfolg. Den bisher letzten gab es am 14. März beim 5:3-Triumph in Wolfsberg.